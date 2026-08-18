«Eu sou muito humilde!»: Sara confronta Afonso e não deixa passar acusação

No Big Brother Verão, durante a preparação do almoço, Sara conversa com Afonso e frisa que não gostou nada que ele tivesse dito que lhe falta humildade e, sobretudo, ter feito uma comparação a Nuno.
A concorrente afirma que apenas disse o que sentiu e há determinadas atitudes, a maneira de falar e certo tipo de conversas que lhe dão a entender que lhe falta humildade. Sara insiste que é “muito humilde” e não gosta que ponham isso em causa. Veja o momento em que os concorrentes se esclarecem.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?