«Eu tenho a liberdade de responder o que eu quiser»: Sara lança farpas a Ana Luísa e Ventura

No Big Brother Verão, durante a Cadeira da acusação, Sara acusa Ana Luísa e João Ventura de fazerem “anti-jogo”.
Num debate, Ana Luísa e Ventura defendem-se dizendo que têm a liberdade de jogarem como quiserem, porque ninguém tem que ir atrás do “bailinho” de Sara.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17