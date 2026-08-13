«Eu tenho a liberdade de responder o que eu quiser»: Sara lança farpas a Ana Luísa e Ventura

No Big Brother Verão, durante a Cadeira da acusação, Sara acusa Ana Luísa e João Ventura de fazerem “anti-jogo”.

Num debate, Ana Luísa e Ventura defendem-se dizendo que têm a liberdade de jogarem como quiserem, porque ninguém tem que ir atrás do “bailinho” de Sara.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17