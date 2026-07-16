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Eva Pais sobre o interesse de Tiago, ex-concorrente do "Secret Story": “Só desejo que ele seja feliz”

No “Dois às 10”, recebemos Eva Pais, a grande vencedora da última edição do “Secret Story”, que regressa ao programa para nos apresentar o seu novo namorado. Depois do desgosto amoroso que viveu diante de Portugal inteiro, Eva voltou a encontrar o amor e faz agora a apresentação oficial do homem que lhe conquistou o coração.

  • Dois às 10
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