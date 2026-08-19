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Ex-concorrente deixa sugestão a Cristina Ferreira: “Cristina, vá lá com o João”

No “Dois às 10”, Iury Mellany e Daniel Monteiro recordam a história de amor que começou na casa mais vigiada do país. Apaixonaram-se, estão juntos há já seis anos e, agora, com o casamento marcado, preparam-se para dar o último adeus à vida de solteiros.

  • Dois às 10
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