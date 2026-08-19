No “Dois às 10”, Iury Mellany e Daniel Monteiro recordam a história de amor que começou na casa mais vigiada do país. Apaixonaram-se, estão juntos há já seis anos e, agora, com o casamento marcado, preparam-se para dar o último adeus à vida de solteiros.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ex-concorrente deixa sugestão a Cristina Ferreira: “Cristina, vá lá com o João”
- Dois às 10
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:11
Ex-concorrente deixa sugestão a Cristina Ferreira: “Cristina, vá lá com o João”
Hoje às 10:23
02:17
Boris desaba em lágrimas após surpresa da família: o presente que o deixou completamente emocionado
Há 47 min
02:56
João Ventura pede desculpas a Raquel e justifica-se: «Quero que fique claro»
Há 2h e 40min
05:49
João Ventura confronta Sara: «Sentes que consegues ser imparcial com o Nuno?»
Há 2h e 55min
06:28
Sara e Tatiana em clima tenso: «Ouvir a tua voz já irrita. O mesmo digo de ti»
Há 3h e 3min
07:25
Afonso acusa Sara de «falta de humildade» e o clima ferve: «Não me calo nunca»
Há 3h e 10min
03:50
Sara lança nova farpa a Afonso: «Sinto que estás desorientado»
Há 3h e 14min
03:49
Sara chama Raquel de “dramática” e resposta da concorrente surpreende
Há 3h e 30min
03:22
O convite inesperado de Tatiana: «Que tal uma conversinha daquelas que só nós temos?»
Há 3h e 48min
07:07
«Não têm mesmo bom senso aqui»: Tatiana revolta-se com os colegas
Hoje às 11:08
03:57
«Foi uma birra desnecessária»: Discórdia noturna?
Hoje às 10:31
02:47
Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam quais os ex-concorrentes que vão ao casamento
Hoje às 10:18
02:37
Cristina Ferreira revela detalhe sobre o nascimento do filho
Hoje às 10:14
02:37
Cristina Ferreira confessa admiração por ex-concorrente: “Nunca te fiz uma entrevista em que tu pensasses na resposta”
Hoje às 10:14
05:59
Há um pormenor no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro que ninguém esperava. Cristina Ferreira fica rendida
Hoje às 10:10
02:54
Antes do casamento, Iury Mellany apanha Daniel Monteiro de surpresa: “Vais descobrir agora”
Hoje às 10:10