No «Dois às 10», André Lopes partilhou aquele que foi, até agora, o ano mais desafiante da sua vida. Depois de participar no «Big Brother 2023» e no polémico «Desafio Final», enfrentou duras críticas, terminou uma relação amorosa e lidou com a separação dos pais. Confessou que não se sentia bem consigo próprio e chegou a ponderar procurar ajuda psicológica.

Atualmente, dedica-se aos treinos como personal trainer, gere uma barbearia e procura reencontrar o equilíbrio, longe dos holofotes.