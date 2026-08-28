No “Dois às 10”, Cláudio Viana, que ficou conhecido do público após participar na terceira edição do “Secret Story”, recorda um dos momentos mais difíceis da sua vida. Anos depois da participação no reality show, vive com a dor da distância do filho, que reside na Colômbia. Sem esconder o sofrimento, Cláudio faz um apelo para conseguir voltar a reencontrá-lo.
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Ex-concorrente do “Secret Story” faz apelo desesperado para encontrar o filho
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Ex-concorrente do “Secret Story” faz apelo desesperado para encontrar o filho
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