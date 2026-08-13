No “Dois às 10”, dedicamos a manhã às solteiras e juntamos três convidadas muito especiais para uma tertúlia descontraída e sem filtros sobre esta fase da vida. Mariana Salgueiro, ex-concorrente do “Big Brother Verão”, Carina Ribeiro, ex-concorrente do “Secret Story 9”, e Ana Sousa, finalista do “Secret Story 10”, partilham experiências, histórias e opiniões sobre o amor, a vida a solo e os desafios de estar solteira.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ex-concorrente do "Secret Story" revela estar há 6 anos sem dar um beijo na boca
- Dois às 10
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:36
Ex-concorrente do "Secret Story" revela estar há 6 anos sem dar um beijo na boca
Hoje às 10:50
03:34
«O meu sangue ferve mesmo»: Sara explode com Ventura e acaba em lágrimas
Há 6 min
02:55
«Isto não é aceitável»: Miguel fica no centro da polémica e é confrontado pelos colegas
Há 12 min
02:39
«Não tens respeito nenhum»: Miguel provoca os colegas e gera discussão acesa na casa
Há 20 min
02:40
Big Brother troca os ovos e o resultado é caótico: caem todos!
Há 23 min
02:20
Afonso deixa cair o ovo durante a prova e reação dos colegas é imperdível
Há 26 min
02:00
Miguel continua a desestabilizar a prova semanal e o inevitável acontece. Veja o que aconteceu
Há 1h e 25min
07:40
«Eu tenho a liberdade de responder o que eu quiser»: Sara lança farpas a Ana Luísa e Ventura
Há 2h e 8min
01:00
Kátia Aveiro vê "problema" resolvido após chamada de atenção nas redes sociais
Há 2h e 22min
03:05
Sara deixa recado a Miguel: «Não vim para aqui mostrar as minhas habilidades para beijar»
Há 2h e 46min
04:01
«Gosto de pessoas reais e ele não está a ser real»: Afonso não poupa Miguel
Há 2h e 49min
04:40
«Brincar é no parque»: Miguel reage às acusações dos colegas
Há 3h e 2min
06:25
Miguel está a desestabilizar a prova semanal? A maioria acha que sim
Há 3h e 8min
02:12
«Isto é que é um jogador low cost»: Ventura arrasa postura de Miguel no jogo
Há 3h e 38min
02:36
«Há sempre uma parte minha (…) a pedir desculpa por existir»: João Ventura desabafa com Raquel
Há 3h e 40min
07:17
Ânimos exaltados! Concorrentes revoltam-se com atitude de Miguel e partem para a acusação
Hoje às 14:46