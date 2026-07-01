No “Dois às 10”, um ex-concorrente do "Secret Story" revelou um momento marcante que viveu recentemente, ao testemunhar um crime. Lourenço Ódin contou em detalhe como tudo aconteceu e recordou os instantes de tensão, explicando que viu “três senhoras a pedir ajuda” e decidiu agir.
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Ex-concorrente do Secret Story testemunha crime e conta tudo à TVI: "Estavam três senhoras a pedir ajuda"
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Ex-concorrente do Secret Story testemunha crime e conta tudo à TVI: "Estavam três senhoras a pedir ajuda"
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