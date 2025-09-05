No «Dois às 10», Carina Frias e Tiago Rodrigues, ex-concorrentes do «Big Brother 2025», partilham os momentos de pânico que viveram nos incêndios de agosto, no distrito de Viseu. Entre perdas materiais e situações de grande desespero, ambos relatam o impacto da tragédia nas suas vidas e famílias.
Ex-concorrentes do Big Brother recordam pânico e horror durante os incêndios de agosto
Hoje às 11:33
