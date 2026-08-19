Falta de humildade? Sara não dá tréguas aos colegas e reage de forma explosiva

No Big Brother Verão, o Big Brother explica que à vez devem conceder o desejo a um dos colegas. Afonso deseja silêncio à Tatiana e assume que lhe calhou de forma perfeita o seu desejo. Explica que sente que muitas vezes está a falar para a parede quando fala com ela. Tatiana diz que não veio para a Casa para estar calada e que veio sim para opinar. Já Vanessa, deseja humildade a Sara pois de todos os concorrentes é a mais reativa e que mais responde na defensiva. Sara confessa que não gosta de ouvir críticas e recorda que Afonso a acusou de ser pouco humilde. Sara e Afonso começam a discutir e Afonso chama chata a Sara e diz que é uma “canseira” falar com Sara.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?