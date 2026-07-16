«Falta-lhe sal»: João Ventura não poupa Pedro

No Big Brother Verão, João e Vanessa fazem a análise dos concorrentes mais "invisíveis" da semana, destacando João o nome de Pedro. Na sua opinião, o colega mantém-se sempre na zona de conforto e evita expor-se, o que o leva a duvidar da sua autenticidade dentro do jogo, uma vez que o considera demasiado focado no que se passa cá fora.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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