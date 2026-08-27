Festa, mas por pouco tempo: Ventura abandona o momento. Saiba porquê

No Big Brother Verão, foi noite de festa. Boris propõe um brinde e parece que reina a paz na casa mais vigiada do país, mas pouco dura. Tatiana sentiu-se sozinha. Na sua opinião, depois de assistir a “falsidade”, Ventura abandona a festa, mas não foi o único. Veja o que aconteceu.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18