Festa privada de João Ventura gera o caos e Raquel não poupa as criticas ao colega

No Big Brother Verão, Raquel mostra-se incomodada com a possibilidade de João ter gasto dinheiro do prémio final, para ter acesso a uma festa, com Ana Luisa, Tatiana e Vanessa. Raquel acaba por discutir também com Vanessa, diz que não acha piada nenhuma a isto, Vanessa questiona se quer que ela chore. Afonso acha a reação exagerada.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16