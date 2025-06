Figura pública confronta Nuno Brito em direto: «Não soube perder!»

No «Dois às 10», Valter Hugo Mãe confronta Nuno Brito em direto, expressando a sua opinião franca sobre o ex-concorrente do «Big Brother». O escritor não hesita em afirmar que Nuno Brito ainda não compreendeu verdadeiramente os motivos que o levaram a sair do programa, dando assim um olhar crítico sobre a sua passagem pela casa mais vigiada do país.