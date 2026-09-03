Finalistas criticam a postura dos ex-concorrentes: «Querem aparecer às nossas custas»

No Big Brother Verão, no final da atividade, o Boris questiona se trocavam algum dos provérbios e Vanessa revela que dava a si ou à Sara ou ao Ventura pois os 3 opinam muito e acredita que, depois de criticarem, já fizeram a mesma coisa. Ventura refere que aprendeu neste programa que sempre que aponta um dedo, tem imensos apontados a si. Ana acaba por justificar esta atitude com o facto de entrarem opiniões de ex-concorrentes de forma ressabiada e de desprezo. Nuno acredita que os ex-concorrentes se sentem mal por não estar na final e Vanessa acha que é ressabiamento. Ventura alerta que isto vai acontecer quando saírem e pede para não caiam nessa tentação de falar mal só para aparecer.
Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18