Finalmente a sós! Miguel e Mariana Sá vivem noite de paixão

Miguel e Mariana Sá conseguem finalmente dormir juntos, depois de vários dias em que todos os concorrentes partilharam o mesmo quarto. O momento dá origem a várias brincadeiras por parte de Afonso, que questiona quem irá fazer o sinal de consentimento durante a noite. Miguel entra na brincadeira e Mariana responde em tom divertido.

Já a sós, o casal troca vários momentos de carinho e Miguel confessa que Mariana foi a melhor coisa que lhe aconteceu dentro da experiência.

Na manhã seguinte, João Ventura queixa-se de ter dormido mal devido ao ressonar de Ana Luísa, revelando que acabou por passar a noite no chão do closet. Raquel também admite ter acordado com fortes dores de pescoço.