«Foi para aparecer»: Afonso comenta Vanessa ter abandonado o almoço dos nomeados

No Big Brother Verão, ao saírem do almoço, Sara e Nuno confrontam Vanessa por ter abandonado o almoço, mas em tom de brincadeira. Vanessa frisa que já tinha avisado Nuno de que isso ia acontecer e Afonso atira: «Foi para aparecer», também em tom de brincadeira.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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