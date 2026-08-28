«Foi para aparecer»: Afonso comenta Vanessa ter abandonado o almoço dos nomeados

No Big Brother Verão, ao saírem do almoço, Sara e Nuno confrontam Vanessa por ter abandonado o almoço, mas em tom de brincadeira. Vanessa frisa que já tinha avisado Nuno de que isso ia acontecer e Afonso atira: «Foi para aparecer», também em tom de brincadeira.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18