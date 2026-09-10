No Dois às 10, Boris dá a sua primeira entrevista após o segundo lugar no Big Brother Verão. O ex-concorrente analisa a sua convivência com Joana e Vanessa e o tanto que deu que falar cá fora
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Fora do Big Brother Verão, Boris admite conversa com a mulher: «Já falei isso com ela»
- Dois às 10
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:13
Fora do Big Brother Verão, Boris admite conversa com a mulher: «Já falei isso com ela»
Hoje às 11:35
03:52
«És uma grande cabra!»: Érica Silva perde a cabeça com Catarina Miranda. E até fala em “chapadonas”
Há 13 min
04:28
Clima explode entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro: «Ele fomenta o ódio»
Há 21 min
01:04
Catarina Miranda perde as estribeiras com Francisco Monteiro: «Enquanto não odiarem o rapaz, tu não descansas!»
Há 22 min
03:05
Sabotagem? Caos instalado depois do fim da prova. Conheça o resultado
Há 25 min
02:17
Miguel Vicente não gostou do barulho e acabou em bate-boca com Diogo Cunha
Há 27 min
04:14
Houve troca de mensagens? Catarina Miranda lança suspeitas sobre Francisco Monteiro e a discussão começa
Há 33 min
04:08
Em noite de festa, os excluídos de Miguel Vicente preparam surpresa
Há 41 min
06:22
Imperdível! Miguel Vicente e Érica Silva são postos em confronto no cubo
Há 45 min
03:41
Érica Silva passa-se com escolha de Miguel Vicente: «A partir de hoje...»
Há 46 min
04:42
Catarina Miranda entra em confronto com Francisco Monteiro e revela polémico telefonema que fizeram antes de entrarem
Há 1h e 4min
05:02
Sónia Jesus chora com receio de Joana Diniz estar chateada. Saiba o porquê
Há 1h e 13min
02:01
Luís Gonçalves e Francisco Monteiro aos gritos: «Ganha vergonha!»
Há 1h e 24min
04:49
Érica Silva passada com Pedro Fonseca: «Vamos passar fome por conta dele»
Há 1h e 26min
04:41
Vera Cláudia exalta-se com atitude de Pedro Fonseca e a gritaria começa
Há 1h e 37min
03:09
Diogo Cunha tenta criar aliança com Francisco Monteiro e combinar nomeações. Veja qual foi a resposta
Há 1h e 43min