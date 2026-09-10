No Dois às 10, Boris dá a sua primeira entrevista após o segundo lugar no Big Brother Verão.
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Fora do Big Brother Verão, Boris reage a imagens: «Parece que sou um vilão»
- Dois às 10
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Fora do Big Brother Verão, Boris reage a imagens: «Parece que sou um vilão»
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