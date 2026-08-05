Fora do controlo. Sara e Tatiana têm discussão acesa: «Não fazes a ponta...»

No Big Brother Verão, Tatiana e Sara discutem por causa das tarefas domésticas. Tatiana diz que Sara não serve para nada e as duas exaltam-se e excedem-se nas palavras. No Jardim, Afonso admite já não conseguir ouvir Tatiana e afirma que estão a querer aparecer. De volta à Cozinha, continuam os gritos e Sara assume que só irá lavar a loiça quando quiser e que Tatiana não manda nela.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16