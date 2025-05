Francisco Macau perdeu o pai há menos de uma semana: «Vou ser forte como o meu pai foi»

No «Dois às 10», Francisco Macau partilha o luto pela perda do pai, vítima de esclerose lateral amiotrófica. A dor é profunda, mas a força e o legado do pai são a sua inspiração. Francisco Macau expressa a sua determinação em ser forte como o pai, apesar do sofrimento. A doença degenerativa, que durou seis anos, foi um período de grande provação para toda a família. Francisco Macau recorda a progressão da doença e o impacto devastador que teve no pai. Saiba mais em TVI Player