Francisco Macau recorda os últimos momentos com o pai: «Comunicávamos com piscar de olhos»

No «Dois às 10», Francisco Macau recorda com emoção a luta do pai contra uma doença degenerativa e progressiva. O ator partilhou como a tecnologia os ajudou a comunicar e o apoio incondicional da família durante esse período difícil. Francisco Macau e a sua mãe montaram um hospital em casa para cuidar do seu pai e estiveram presentes até ao último momento. Saiba mais em TVI Player