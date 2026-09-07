No Big Brother All Stars, Francisco Monteiro nomeia David Maurício, com a justificação de que esperava mais dele. O concorrente conta que Maurício sentiu que ele o apelidou de “burro”, no entanto desmente que tenha sido essa a sua intenção. Num tom irónico, diz que tem pena que ele o tenha interpretado mal. Francisco confessa que, além dele, caso tivesse que nomear mais alguém, seria Catarina Miranda, porque em 24h já se revelou. Também em 24h, Zaza admite que já teve de alterar a sua rota várias vezes, que é normal, uma vez que está «a viver com pessoas que não tolera».
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Francisco Monteiro assume tensão na casa e dispara: «Estou a viver com pessoas que não tolero»
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:38
Francisco Monteiro assume tensão na casa e dispara: «Estou a viver com pessoas que não tolero»
Ontem às 21:50
03:58
«São básicos e são fracos»: David Maurício não deixa nada por dizer e lança acusação que incendiou a casa
Há 3h e 37min
01:33
Em perigo: Estão decididos os primeiros nomeados. Saiba quem são
Há 3h e 41min
04:38
Ninguém sabe o que vem aí: Diogo Marcelino tem um poder especial. Saiba qual é
Há 3h e 45min
09:16
Ainda há escolhas por revelar: descubra quem os concorrentes decidiram colocar em risco
Há 3h e 49min
02:58
Nem a prova semanal escapou: Sónia protagoniza um momento hilariante
Ontem às 21:54
15:37
Ninguém está a salvo ainda: descubra quem ficou na mira das estrelas
Ontem às 21:48
04:08
«Qual é a confiança que ela tem comigo?»: Miguel Vicente exalta-se e dispara contra Teresa
Ontem às 21:16
06:36
Miguel Vicente e Teresa envolvem-se em troca de farpas acesa: «Eu não tenho de falar contigo»
Ontem às 21:08
14:49
Prova semanal gera discórdia. Saiba qual foi o valor apostado
Ontem às 20:50
05:13
Tenso! Miguel Vicente avisa Catarina Miranda: «Tu só perdes oportunidades de brilhar(…) tens de levar a vida com calma»
Ontem às 20:25
02:30
«És um tristezinho»: A primeira noite prometia ser tranquila até o confronto aquecer. Saiba o que aconteceu
Ontem às 19:54
06:23
As nomeações não ficam por aqui! Saiba quais foram as escolhas dos concorrentes
Ontem às 19:51
04:09
«Tens um perfil de bully»: acusação de Diogo Marcelino faz Francisco Monteiro perder a calma
Ontem às 19:47
06:35
Quem escapa? Estas são as nomeações das estrelas que faltavam
Ontem às 19:42
02:44
A pergunta que deixou Francisco Monteiro a justificar-se: e há dois Diogos na equação
Ontem às 19:33