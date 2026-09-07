Francisco Monteiro assume tensão na casa e dispara: «Estou a viver com pessoas que não tolero»

No Big Brother All Stars, Francisco Monteiro nomeia David Maurício, com a justificação de que esperava mais dele. O concorrente conta que Maurício sentiu que ele o apelidou de “burro”, no entanto desmente que tenha sido essa a sua intenção. Num tom irónico, diz que tem pena que ele o tenha interpretado mal. Francisco confessa que, além dele, caso tivesse que nomear mais alguém, seria Catarina Miranda, porque em 24h já se revelou. Também em 24h, Zaza admite que já teve de alterar a sua rota várias vezes, que é normal, uma vez que está «a viver com pessoas que não tolera».