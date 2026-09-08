No Big Brother Verão, Francisco Monteiro e Diogo Marcelino envolvem-se numa nova picardia.
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Francisco Monteiro e Diogo Marcelino em nova picardia: «Pareces um rebarbado»
- Filipa Silva
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Francisco Monteiro e Diogo Marcelino em nova picardia: «Pareces um rebarbado»
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