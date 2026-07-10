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Francisco Monteiro não deixa nada por dizer sobre a relação de Raquel e Nuno: «Tem medo das respostas dele»

No Extra do Big Brother Verão, Francisco Monteiro, Jéssica Vieira e Diana Lopes comentaram os últimos acontecimentos da casa. O comentador foi implacável com as atitudes que Raquel tem tido com Nuno... mas não foi o único. Veja todas as opiniões.

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ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

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