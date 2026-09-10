Francisco Monteiro no centro da polémica depois de indiretas a Diogo Marcelino

O Big Brother reuniu os concorrentes no jardim para uma dinâmica em que cada um teve de rebentar o balão do colega que gostaria de ver fora da Casa.
Miguel decide rebentar o balão de Francisco, justificando a escolha com o facto de considerar o colega forte e acreditar que poderá chegar longe no jogo. Helena não concorda e faz questão de dar a sua opinião. Diogo Marcelino entra na conversa e afirma que Francisco «não está bem dentro do corpo que tem», levando Monteiro a acusá-lo de estar em abstinência. A troca de argumentos rapidamente escala e instala-se o caos, com vários concorrentes a revoltarem-se.
No final, Francisco Monteiro decide rebentar o balão de Luís e acusa o colega de ser «falso e dissimulado». Luís não se deixa ficar e responde às críticas.