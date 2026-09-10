Francisco Monteiro perde as estribeiras com Miguel Vicente: «Sejam sérios (...) Ele faz de nós todos uns burros!»

Os concorrentes do Big Brother All Stars foram chamados pelo Big à sala para avaliarem a liderança de Miguel Vicente. O concorrente decidiu não distribuir as tarefas domésticas, uma escolha que acabou por gerar críticas dentro da Casa.

O ambiente na Casa ficou tenso com uma forte discussão entre Miguel Vicente e Francisco Monteiro. Zaza perdeu a cabeça com a postura de Miguel.

David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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