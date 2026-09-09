VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Francisco Monteiro surpreende com revelação: «Eu só tenho uma coisa a perder na minha vida (…) a minha namorada»

No Big Brother All Stars, Helena Isabel e Francisco Monteiro tentam esclarecer o que os tem feito estar em tensão, mas o concorrente não parece recetivo. Helena confessa que, para si, é ingrato que o concorrente diga que não se sente feliz aqui, com tanta gente a querer a oportunidade de aqui estar. O concorrente pergunta se Helena se identifica com o que tem acontecido, ao que Helena frisa que não identifica a 100%, por isso é que a sua postura se reflete assim. Por outro lado, segundo ela, a postura de Francisco não reflete o mesmo, porque ele se envolve no mesmo clima que os outros. Helena tenta alertá-lo que ele tem estrutura para isso, mas não a está a aproveitar. No fim, Francisco revela que só continua a tentar manter a calma por um motivo: a namorada, que é a única coisa que tem a perder na vida.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

07:23

«Só me fazem de otária uma vez»: Vera revolta-se com atitude de Pedro Fonseca

17:04
03:12

Érica confronta Pedro Fonseca: «Mas tens algum problema com o pessoal da Casa dos Segredos?»

16:56
05:44

Vera perde a cabeça com Pedro Fonseca: «Não te ris mais na minha cara!»

16:51
03:24

«Andamento!»: Prova de equipas gera discórdia

16:40
14:37

Equipa Miguel Vicente ou Diogo Cunha? Este foi o grupo vencedor. E o prémio deixou os concorrentes em êxtase

16:11
07:20

Diogo Cunha e Miguel Vicente dividem a casa em dois grupos. E algumas escolhas surpreendem

15:58
Mais Vídeos

Mais Vistos

Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos

Hoje às 12:08
03:48

A provocação mais intensa deste reality! Diogo Marcelino entra em confronto direto com Zaza

Hoje às 12:42
02:04

«Absolutamente contrariado»: Zaza deixa as colegas em choque com revelação que pode comprometer a estadia no programa

Ontem às 23:07
04:52

Fora de si, Catarina Miranda enfrenta Luís Gonçalves: «Chamaste-me galdéria»

Hoje às 12:56

«Que estrondo»: Cristina Ferreira celebra 49 anos com um físico invejável

Hoje às 09:54
Ver Mais

Notícias

Desistência à vista. Francisco Monteiro confessa estar contrariado no Big Brother All Stars: «Porque é que não sais?»

Há 3 min

O escândalo que ninguém sabia de uma das relações mais mediáticas do mundo dos famosos: Conheça a história completa

Há 49 min

Com uma não vê futuro e a outra já levou a casa. Nuno esclarece relação com Raquel e Sara: «Estivémos...»

Há 1h e 7min

O momento mais esperado aconteceu: Jéssica confronta Sónia pela primeira vez e o clima ferve

Hoje às 12:58

Pela primeira vez, Bárbara Parada revela o que ninguém sabe da sua vida. E a partilha surpreende todos

Hoje às 12:18
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

O escândalo que ninguém sabia de uma das relações mais mediáticas do mundo dos famosos: Conheça a história completa

Há 49 min

Com uma não vê futuro e a outra já levou a casa. Nuno esclarece relação com Raquel e Sara: «Estivémos...»

Há 1h e 7min

Pela primeira vez, Bárbara Parada revela o que ninguém sabe da sua vida. E a partilha surpreende todos

Hoje às 12:18

Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos

Hoje às 12:08

Revelado vídeo inédito de Joana Albuquerque a contar uma "bomba" aos pais. E a reação é inacreditável

Hoje às 11:22
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Ontem às 16:18

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Ontem às 15:33

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

Ontem às 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Lágrimas no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: saiba o que aconteceu!

Hoje às 12:38

Casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: fato do noivo esconde... este segredo!

Hoje às 12:18

Bárbara Parada mostra o outro lado da sua vida: «Nas redes sociais tudo parece incrível, mas...»

Hoje às 10:31

Ana Barbosa: "Hoje tive de tomar uma das decisões mais injustas comigo"

Hoje às 09:42

Decoração inesperada da casa de banho e até um "polícia": tudo o que ninguém viu do casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro!

Hoje às 09:10
Ver Mais Outros Sites