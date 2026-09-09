Francisco Monteiro surpreende com revelação: «Eu só tenho uma coisa a perder na minha vida (…) a minha namorada»

No Big Brother All Stars, Helena Isabel e Francisco Monteiro tentam esclarecer o que os tem feito estar em tensão, mas o concorrente não parece recetivo. Helena confessa que, para si, é ingrato que o concorrente diga que não se sente feliz aqui, com tanta gente a querer a oportunidade de aqui estar. O concorrente pergunta se Helena se identifica com o que tem acontecido, ao que Helena frisa que não identifica a 100%, por isso é que a sua postura se reflete assim. Por outro lado, segundo ela, a postura de Francisco não reflete o mesmo, porque ele se envolve no mesmo clima que os outros. Helena tenta alertá-lo que ele tem estrutura para isso, mas não a está a aproveitar. No fim, Francisco revela que só continua a tentar manter a calma por um motivo: a namorada, que é a única coisa que tem a perder na vida.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13