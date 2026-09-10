Francisco Monteiro vai abandonar o jogo? Catarina Miranda reage: «Oh Big, se ele desistir avise»

No Big Brother All Stars, Francisco Monteiro dirige-se ao confessionário e Miranda atira: «não desistas já». Vera pede à concorrente para parar, mas Miranda não se cala e manda Francisco Monteiro ir embora da casa. «Está nervoso, porque não está a correr como ele quer», acrescentou. Miguel Vicente tenta acalmar os ânimos, mas Sónia afirma que Francisco Monteiro não tem jogo de cintura para Catarina Miranda. Veja o que aconteceu.
David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13