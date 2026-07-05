Na Gala do Big Brother Verão, Mariana Salgueiro apresenta a sua Curva da Vida e as primeira imagens são arrepiantes. Veja tudo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida
Na Gala do Big Brother Verão, Mariana Salgueiro apresenta a sua Curva da Vida e as primeira imagens são arrepiantes. Veja tudo.
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
00:59
«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida
Há 2h e 21min
11:02
Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão
Há 48 min
01:07
As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»
Há 50 min
07:02
Diego foi o primeiro expulso do Big Brother Verão e as reações da casa surpreendem
Há 1h e 1min
02:37
Primeiro expulso do Big Brother Verão! Saiba quem foi o menos votado pelo público
Há 1h e 8min
06:31
Após atropelamento, Mariana Salgueiro esteve internada três anos, foi operada dezenas de vezes e rejeitada pelo 'ex'
Há 1h e 27min
06:31
Mariana Salgueiro fala da relação com o filho: «Tive de aprender a dar espaço para alguém o amar»
Há 1h e 27min
06:40
Acamada, Mariana Salgueiro foi traída pelo 'ex' com uma amiga, na mesma casa: «Ele disse: 'Achas que alguém vai olhar para ti?'»
Há 1h e 33min
06:40
Mariana Salgueiro partilha momento arrepiante: «Ela morreu comigo em casa»
Há 1h e 34min
04:36
Mais do que amizade? Mariana Sá esclarece o que sente por Miguel: «Estamos virados para o mesmo»
Há 1h e 42min
04:36
Mariana Sá não poupa: «A minha relação com o Miguel é mais verdadeira do que a do Nuno e da Raquel»
Há 1h e 42min
06:30
João Ventura e Mariana Salgueiro são os 'escolhidos' do público e ganham vantagem valiosa
Há 1h e 50min
07:47
Liderança de Nuno é avaliada pelos colegas de casa. E a decisão foi unânime. Veja as consequências
Há 1h e 56min
07:47
«Será que vi a primeira cena de ciúmes?»: Maria Botelho Moniz lança provocação a Raquel e Nuno
Há 1h e 56min
01:59
O que aconteceu durante o intervalo? Tensão aumenta entre os concorrentes nos 'bastidores' da gala
Há 2h e 5min
01:40
Com 43% dos votos do público, este foi o segundo concorrente salvo do Big Brother Verão
Há 2h e 8min