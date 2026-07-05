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«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

Na Gala do Big Brother Verão, Mariana Salgueiro apresenta a sua Curva da Vida e as primeira imagens são arrepiantes. Veja tudo.
 

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