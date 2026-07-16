Golpe de estado acaba com liderança de Afonso. E este foi o motivo

No Big Brother Verão, um Golpe de Estado promovido por Mariana coloca em causa a Liderança de Afonso, levando Sara e Miguel ao Cubo para escolher o sucessor. Mariana surge como candidata por se sentir subestimada no jogo, e acaba eleita nova Líder, ganhando direito a circular entre casas, lugar na próxima Prova do Líder e escolhendo Joaquim para trocar de casa consigo. Afonso, visivelmente incomodado, lamenta não ter tido nem uma semana de "trono" tranquila.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16