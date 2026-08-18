«Gostava de ver um duelo com o teu amiguinho»: Ventura lança desafio a Nuno

No Big Brother Verão, enquanto João Ventura conversa com Tatiana, Nuno mete-se com o colega para reforçar que é simpático.
João Ventura frisa que ele até é simpático, menos quando ativa o modo jogador e a questão é que ele só ativa o modo jogador com ele. Posto isto, o concorrente propõe a Nuno que jogue com Boris, pode ser que o público até goste de ver o “duelo” com o seu “amiguinho”. Veja o que aconteceu depois.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?