Gritos, bate-boca e acusações- madrugada acaba em confusão

Na casa do Big Brother All Stars, ainda de madrugada, após insistência de Miguel, Miranda levanta-se e pede para falar com Miguel. A concorrente garante estarem todos acordados por cauda dos gritos do líder. Na Cozinha, Monteiro afirma que por ele ficavam todos “a pão e água”. De volta ao Jardim, Miguel e Miranda entram num bate-boca. Mais a frente, Ana discute com Francisco Monteiro e o colega chama “barraqueira” à colega.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13