Há cumplicidade? Nuno e Raquel protagonizam conversa divertida no Big Brother Verão

O ambiente de boa disposição voltou a fazer-se sentir no Big Brother Verão. Enquanto conversavam no alpendre, Nuno e Raquel foram surpreendidos por Mariana Salgueiro e Diego, que decidiram dobrar, em tom cómico, tudo o que os colegas diziam, provocando várias gargalhadas.

No meio da brincadeira, Raquel lançou uma pergunta a Nuno e quis saber onde é que ele a levaria a jantar caso saíssem juntos.

Sem hesitar, Nuno respondeu que a levaria ao Mar Shopping. A reação de Raquel foi imediata e divertida: "Nunca na vida", respondeu, entre risos, tornando o momento ainda mais descontraído. Veja o vídeo.

