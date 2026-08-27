«Há paz podre ou não há paz podre?»: Vanessa e Sara discutem, mas não são as únicas

No Big Brother Verão, a aula de história continua, mas a matéria volta rapidamente às discussões da Casa. Vanessa quer saber se existe paz podre entre Sara e Tatiana. Mas não foram as únicas, Tatiana e Ana Luísa também se envolvem numa discussão.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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