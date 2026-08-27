«Há paz podre ou não há paz podre?»: Vanessa e Sara discutem, mas não são as únicas

No Big Brother Verão, a aula de história continua, mas a matéria volta rapidamente às discussões da Casa. Vanessa quer saber se existe paz podre entre Sara e Tatiana. Mas não foram as únicas, Tatiana e Ana Luísa também se envolvem numa discussão.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18