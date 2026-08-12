Há quem afirme que «Sara tem um fraquinho pelo Nuno», mas o concorrente fecha a porta ao amor: «Nada amoroso»

Big Brother desafia João Ventura a conduzir uma espécie de Talk Show e Vanessa é a primeira convidada, que considera o jogo de Sara “estagnado”, principalmente desde que Tatiana e Ventura deixaram de lhe dar palco. Já com Nuno e Tatiana, a conversa continua sobre “Sara e Nuno”. Tatiana acha que Sara está apaixonada, já Nuno garante que é só mesmo uma amizade. Tatiana refuta, dizendo saber que os dois utilizam isso para jogo, nomeadamente Sara, mas Nuno reforça que é tudo natural. Já sobre a relação de Nuno e Raquel, Nuno nega que haja uma reaproximação e diz que só quer manter o respeito. Por fim, Ventura questiona se existe uma proteção entre os homens da casa, Tatiana acredita que sim, mas Nuno não concorda.
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