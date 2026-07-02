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Há romance no ar? Nuno quebra o silêncio sobre Raquel e revela o que sente

Depois da dinâmica da Banca dos Beijos, os concorrentes voltaram a falar de relações dentro da casa. Nuno foi provocado pelos colegas sobre uma possível aproximação a Raquel e acabou por fazer uma revelação que não passou despercebida.

Tatiana provocou Nuno sobre um eventual interesse em Raquel, deixando o colega visivelmente envergonhado. Embora tenha garantido que entre os dois existe apenas uma boa amizade, Nuno admitiu que considera Raquel uma mulher muito bonita e atraente. O concorrente confessou ainda que já reparou em alguns olhares da colega e brincou ao dizer que pareciam "olhares como se estivessem numa discoteca".

A conversa rapidamente envolveu os restantes residentes. Tatiana defendeu que Mariana Salgueiro acabou por facilitar uma eventual aproximação entre os dois, enquanto Boris revelou que também já tinha reparado na troca de olhares. Nuno recordou ainda um comentário feito por Afonso durante a dinâmica, relacionado com uma "fisga", que confessou ter apreciado.

Pouco depois, Afonso juntou-se ao grupo, depois de aparar a barba, e entrou na brincadeira ao afirmar: "Vou ver como é que isto rola". Tatiana elogiou o carisma do colega, antes de Afonso rematar com uma frase que promete dar que falar: "Isto não é como começa, mas sim como acaba". Veja o vídeo.

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