«Há sempre uma parte minha (…) a pedir desculpa por existir»: João Ventura desabafa com Raquel

No Big Brother Verão, num momento mais íntimo, Ventura e Raquel desabafam sobre a personalidade deles perante admitir sentimentos.

Raquel aconselha o colega a permitir-se mais a dizer o que sente, assim como ela faz. No entanto, Ventura confessa que há sempre uma parte dele, que perante determinadas situações, «pede desculpa por existir». Ainda assim, há coisas que não o magoam mesmo.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17