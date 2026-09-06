Há um concorrente que entrou disfarçado na Casa! Saiba quem é

Diogo Cunha deu-se a conhecer ao público no Big Brother 2020, onde rapidamente se destacou pela personalidade calma, racional e pela forma ponderada como analisava tudo o que acontecia dentro da casa. Gestor de marketing digital e nómada digital, construiu um percurso sólido na competição que o levou até à grande final, terminando em segundo lugar.

Seis anos depois, Diogo Cunha está de regresso à televisão e à novela da vida real. Mais experiente, regressa ao BB All Stars com uma nova oportunidade para testar a estratégia que o levou tão longe em 2020 e provar que continua a ter o que é preciso para chegar ao pódio.

Depois de ter ficado a um passo da vitória na primeira experiência, Diogo Cunha entra agora determinado a fazer diferente no Big Brother All Stars e a conquistar o prémio que lhe escapou há seis anos.