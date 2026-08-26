Há um concorrente que já tem planos para o prémio? Saiba tudo aqui

No Big Brother Verão, durante a prova, Vanessa, Ventura e Boris fazem planos para o futuro. Ao tocar no tema férias, Ventura parece preocupado em relação ao valor, mas Boris brinca com ele ao dizer que não tem de se preocupar, porque vai ter o dinheiro do prémio. Os concorrentes entram num momento divertido e perspetivam planos para quando saírem da Casa mais vigiada do país.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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