VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Há um novo líder da casa. Descubra quem venceu a prova Na Gala do Big Brother Verão, Boris, Vanessa e Nuno participam na prova do líder. Saiba quem venceu. Big Brother Hoje às 00:19 Adicione a TVI como fonte preferida Últimos vídeos Últimos vídeos 06:27 Há um novo líder da casa. Descubra quem venceu a prova Hoje às 00:19 01:29 Maria Botelho Moniz fecha Gala com notícia inesperada Hoje às 00:56 12:14 Quem nomeou quem? Descubra quais foram as escolhas da semana Hoje às 00:55 01:20 "Fogo no parquinho"! Mariana Sá "denuncia" responsáveis pelo boato que envolve Vanessa e Boris Hoje às 00:50 02:36 Vanessa reage a boatos de interesse em Boris. E a mulher do concorrente vê tudo em estúdio Hoje às 00:49 02:10 Com namorado fora da casa, Joana reage a boato que envolve Nuno Hoje às 00:46 02:08 Íris avalia percurso na casa mais vigiada do País e admite: «Senti que ia sair» Hoje às 00:34 02:36 Sara decidiu e há um novo habitante na "Casa da Avó" Hoje às 00:29 05:07 Um nomeado diretamente e um imune! Estas foram as escolhas da noite Hoje às 00:24 03:37 Ana Luísa e Afonso aumentam prémio final. Saiba o valor atual Hoje às 00:14 02:48 A chorar e soluçar, Raquel fica sem chão com expulsão de Íris. E há outro concorrente inconsolável Hoje às 00:10 04:58 Segundo expulso revelado! Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão Hoje às 00:05 01:30 Marido de Ana Luísa faz declaração de amor. E o que diz deixa qualquer um emocionado Ontem às 23:57 04:12 Em lágrimas, Ana Luísa confessa: «Foi o sonho que sempre me comandou» Ontem às 23:55 07:33 «Estava na casa de banho da praça a tirar leite»: Ana Luísa conta percurso tocante. Veja aqui a "Curva da Vida" na íntegra Ontem às 23:47 03:59 Ana Luísa conta como viveu a tragédia do 11 de Setembro: «Via corpos a cair» Ontem às 23:46