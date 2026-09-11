Helena Isabel nem imaginava: «Estou muito feliz»

No Big Brother All Stars, Maria Botelho Moniz conversa com Helena Isabel, sem confirmar ou desmentir algo que tenha sido dito. No entanto, Helena Isabel já sabe que está em primeiro no ranking de popularidade do público. Veja o momento.
David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13