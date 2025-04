Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos

No «Dois às 10», os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam a bailarina Daniela Santos para uma aula de dança. Daniela explicou os passos básicos de um ritmo e ensinou a dupla a executá-los. Inicialmente, os apresentadores mostraram alguma dificuldade em acompanhar os movimentos, mas com a ajuda de Daniela, conseguiram realizar a coreografia. Daniela também partilhou a importância da dança na vida das pessoas e como pode fortalecer os laços entre casais, exemplificando com um caso real de sucesso. Saiba mais em TVI Player