Hilariante! João Ventura negoceia com Big Brother para entrar na festa

No Big Brother Verão, João admitiu sentir inveja por ficar de fora da festa e chegou a tentar negociar um convite com o Big Brother, acabando por desistir da ideia. Enquanto os convidados escolhidos pelo Líder aproveitavam mais uma noite de festa no Cubo, Ana isolou-se no Quarto a chorar, confessando depois, no Confessionário, sentir que os colegas nunca a escolhem para nada.
Já na Sala, João admitiu não gostar de se sentir excluído. Pouco depois, o Big Brother chamou-o ao Confessionário com uma proposta especial: Ventura poderia entrar na festa por apenas um minuto, sem qualquer troca envolvida, mas com uma condição: o segredo teria de ficar só entre os dois.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16