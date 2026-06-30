Hilariante! Mariana Salgueiro fica "chocada" com vida amorosa de Mariana Sá: «Alguém que te ajude»

No Big Brother Verão, Mariana Sá e Mariana Salgueiro conversam ao pequeno-almoço sobre relacionamentos amorosos dentro da Casa. Salgueiro confessa não ver ali ninguém por quem se pudesse apaixonar, considerando-os demasiado novos, mas destaca Nuno e Boris como interessantes. Já Mariana Sá revela estar solteira há seis anos, o que deixa Salgueiro incrédula, levando-a a aconselhar a colega a aproveitar mais a vida antes de pensar em casar.

Estes são os primeiros concorrentes nomeados do Big Brother Verão.

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ANA LUÍSA - 761 20 20 02

DIEGO – 761 20 20 04

ÍRIS - 761 20 20 05

MIGUEL – 761 20 20 12

PEDRO – 761 20 20 14

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