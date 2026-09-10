Houve troca de mensagens? Catarina Miranda lança suspeitas sobre Francisco Monteiro e a discussão começa

No Quarto, Miranda tentou dirigir-se a Francisco Monteiro, mas o concorrente bateu no copo com o objetivo de provocar Catarina Miranda. A reação não se fez esperar e a concorrente respondeu que também se lembra dele quando entra na casa de banho.

Teresa interveio para repreender Catarina e defender Francisco, acusando-a de fazer «perseguição» ao colega. Miranda não ficou indiferente às críticas e considerou que Teresa está a fazer um «papel de ridícula» ao tomar o partido de Monteiro.

Entretanto, o tema das mensagens voltou à discussão e Francisco Monteiro e Catarina Miranda protagonizaram um novo bate-boca. No final, Monteiro deixou uma garantia: quando a verdade for conhecida, as pessoas vão «amar» ainda mais o concorrente.