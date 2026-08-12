No “Dois às 10”, recordamos a polémica que começou com um desabafo de Mariana Sá sobre Hugo dentro da casa. O concorrente não gostou das declarações e respondeu no Diário do “Big Brother Verão”. Depois de sair da casa e ficar a par de tudo o que foi dito, Mariana teve oportunidade de responder aqui, no programa. Agora, chegou a vez de ouvirmos Hugo e conhecermos a sua versão dos acontecimentos.
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Sobre este vídeo
Hugo revela se falou com Mariana Sá após a expulsão da concorrente do “Big Brother Verão”
- Dois às 10
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Hugo revela se falou com Mariana Sá após a expulsão da concorrente do “Big Brother Verão”
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