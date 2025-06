Igor é confrontado em direto sobre Lisa: «Estás apaixonado por ela?»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira protagonizou um momento inesperado ao confrontar Igor, que esteve no programa para apoiar Lisa. Sem rodeios, a apresentadora lançou a pergunta que todos queriam ver respondida: «Estás apaixonado por ela?». Apanhado de surpresa em direto, Igor reagiu com um misto de nervosismo e sinceridade, deixando no ar dúvidas e revelações que prometem dar que falar.