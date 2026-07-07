Imperdível! Depois do almoço do Líder, Tatiana começa sessão de “fofoca” na Casa da Avó

No Big Brother, depois do Almoço da Líder, Tatiana foi até à Casa da Avó para contar aos colegas tudo o que se tinha passado, apontando o dedo a Mariana Sá como a responsável por ter posto "fogo no parquinho".
Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
IRIS – 761 20 20 05
JOÃO GOMES – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 14
VANESSA – 761 20 20 18
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!