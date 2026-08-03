No Big Brother Verão, Joana chega a estúdio e fica surpreendida com presenças inesperadas. Veja o momento aqui.
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Imperdível! Joana é surpreendida com presenças inesperadas em estúdio
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Imperdível! Joana é surpreendida com presenças inesperadas em estúdio
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